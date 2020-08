Ein neuer Dokumentarfilm der K-Pop-Gruppe BTS wird im September in den Kinos anlaufen.





Unter dem Titel „Break The Silence: the Movie“ wird der Film am 10. September exklusiv von der größten Kinokette Koreas CGF gezeigt.





Es ist der 4. Kinofilm von BTS und er wird am gleichen Tag in über 70 Ländern sowie am 24. September in 40 weiteren Regionen in die Kinos kommen.