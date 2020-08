ⓒ YONHAP News

Busan, die größte Hafenstadt Koreas, im Südosten des Landes gelegen, rund 4 Millionen Einwohner zählend, steht, was die Touristenattraktionen angeht, immer ein bisschen im Schatten der Hauptstadt Seoul. Zu Unrecht, denn Busan hat Etliches zu bieten, was man in Seoul lange suchen kann – vor allem natürlich das Meer und auch wesentlich mehr Grün. Ein paar interessante Orte in Busan wollen wir heute und auch in den nächsten Folgen dieser Sendereihe gemeinsam erkunden. Heute unternehmen wir zunächst einen kleinen Bummel durch die Innenstadt.