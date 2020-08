Teentop zum zehnten Bühnenjubiläum wieder sehr beliebt

ⓒ TOP MEDIA

Die Gruppe Teentop ist inzwischen zehn Jahre alt. Am 10. Juli 2010 debütierte sie und damals war das Durchschnittsalter der Mitglieder nur 16,3 Jahre. Sie zählten zu den Gruppen mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt. Mit dieser Besonderheit waren sie gleich mit den Hitsongs wie “Bitte kein Parfüm”, “Ich werde verrückt”, “To You” und weiteren Superstars. Es muss natürlich auch gesagt werden, dass sie dann genauso schnell wieder an Beliebtheit verloren, aber jetzt, passend zum zehnten Jubiläum wurden sie wieder genauestens beleuchtet.

Am 10. Juli haben sie erst einmal passend zu ihrem erfreulichen Anlass ein Jubiläumsalbum herausgegeben. Dann traten sie am selben Tag auf die Bühne der Musiksendung Musicbank des Senders KBS 2. Sie sangen “Ich werde verrückt”. Das kam bei den Fans gut an.

Teentop meinten, dass sie immer mehrere Jahre lang am 10. Juli ein Jubiläumskonzert veranstaltet hätten. Aber dieses Jahr verläuft der Jubiläumstag auf eine andere Weise. Auch wenn der große Tag schon vorüber ist, wollen sie es nachholen.