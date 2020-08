Eric Nams viertes Minialbum in den US-iTunes Top Album Charts weit vorne

ⓒ STONE MUSIC ENTERTAINMENT

Der Sänger Eric Nam hat nun sein viertes Minialbum herausgegeben. Am 30. Juli wurde anlässlich der Herausgabe des Albums “The Other Side” ein Showcase veranstaltet. Dieses Mal konnte man ihn auf SNS-Kanälen sehen und 150.000 Fans waren anwesend. Da Eric Nam auch sehr gut Englisch spricht, hat er sich mit seinen Fans 70 Minuten lang über sich und sein Album in verschiedenen Sprachen unterhalten.

Das Album “The Other Side” kam gleich nach der Veröffentlichung auf Platz acht der US-iTunes Top Album Charts.

Der Sänger hat am 31. Juli seinen ersten Auftritt bei Musicbank mit seinem neuen Album absolviert.