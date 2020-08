Regenzeit weckt Interesse an Liedern zum Thema Regen

ⓒ Getty Images Bank

In diesem Jahr dauert die Regenzeit recht lange an. Nicht nur das, es regnet sehr stark. Der Dauerregen sorgt für andere Gefühle, die man zum Beispiel mit etwas Musik ändern bzw. verbessern will und kann.

Wie die Evergreens zum Frühling, wie z.B “Das Ende der Kirschblüten” von Busker Busker, erlangen in der Regenzeit bestimmte Lieder wieder an Aufmerksamkeit.

“Weil es regnet” von Heize oder “Regen” von Paul Kim sind schon mehrere Jahre alt, aber immer im Sommer, wenn es Monsunregen gibt, werden sie gern gehört. “Weil es regnet” von Heize, featuring Shin Yong-jae, kam vor drei Jahren heraus und als es so weit war, kam es gleich auf Platz eins verschiedener Musikcharts. Dieses Lied wurde allein am 28. Juli, als es also vor ein paar Tagen in Korea besonders viel regnete, auf der Musikseite Melon von über 70.000 Mitgliedern gehört.

“Regen” von Paul Kim kam schon vor vier Jahren auf den Markt und wurde am selben Tag sogar von über 120.000 Abonnenten bei Melon gehört.

Auf YouTube recherchierten viele Nutzer, welche Lieder man beim Regen hören könne. Viele Nutzer meinten, man sollte sich die Lieder, bzw. die Videos von “Am regnerischen Tag” von Highlight anhören und ansehen. Das Lied ist das erste Lied, nach der Änderung des Gruppennamens von BEAST zu Highlight. Als das Lied herausgegeben wurde, war es gleich sehr beliebt. Weitere Lieder, die zum Regenwetter passen, seien “Regenschirm” von Epik High, “Regengeräusch” von Yunha, “Rain” von Taeyeon und weitere.