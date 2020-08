Bisher längste Sommer-Regenzeit in Korea

ⓒ KBS News

Südkorea erlebt die bisher längste Monsunregenzeit. Im August gab es an mehr als zehn Tagen heftige Regenfälle. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben oder werden vermisst, über 7.000 Menschen verloren ihre Bleibe. Es wurden über 20.000 Beschädigungen von Straßen, Brücken und anderen Einrichtungen gemeldet.





Ungewöhnlich waren dieses Jahr massive Regenfälle in vereinzelten Regionen, die abwechselnd den mittleren, nördlichen und südlichen Landesteil heimsuchten. In einigen Regionen überschritt die Regenmenge an wenigen Tagen den Jahresdurchschnitt. Infolge der Aufweichung des Bodens gab es ungewöhnlich viele Erdrutsche.





Wenn es wie vorhergesagt bis Sonntag regnet, würde der Monsunregen seit dem 24. Juni 52 Tage andauern. Den bislang längsten Monsunregen gab es 2013 mit 49 Tagen.





Dass es so viel regnet, wird auf hohe Temperaturen am Nordpol zurückgeführt. Im Sommer zieht das nordpazifische Hochdruckgebiet gewöhnlich in Richtung Norden. Am Rande des Hochdruckgebiets bildet sich eine Monsunregenfront. Dieses Jahr wurde die Strömung von atmosphärischen Windbändern (Jet Stream) durch die hohe Temperatur geschwächt, sodass die kalte Luft der Arktis bis in die mittleren Breiten vorstieß. Durch die kalte Luft wurde das nordpazifische Hochdruckgebiet am Weiterzug verhindert und hing über der koreanischen Halbinsel fest.





Die Ursache der schweren Regenfälle ist demnach der Klimawandel. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die Reaktion auf Unwetter grundlegend geändert werden müsse.





Die Organisation Greenpeace veröffentlichte das Ergebnis einer Simulation, die zeigt, dass 2030 der Strand Haeundae in Busan und der Internationale Flughafen Incheon überschwemmt werden, wenn keine effektiven Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen werden.