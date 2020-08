Präsident Moon tauscht mehrere Chefsekretäre aus

ⓒ KBS News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag drei neue Chefsekretäre, und zwar für politische Angelegenheiten, Bürgerangelegenheiten und Zivilgesellschaft, designiert. Am Mittwoch wurden der Chefsekretär für öffentliche Kommunikation und der Chefsekretär für Soziales ausgewechselt.





Damit wurden die Posten von fünf Chefsekretären, die am Freitag letzter Woche ihren Rücktritt angeboten hatten, neu besetzt. Der Stabschef im Präsidialamt Noh Young-min bleibt aber weiter im Amt.





Mit dem umfangreichen Personalwechsel soll offenbar die öffentliche Kritik an den jüngsten Immobilienmaßnahmen abgewendet werden.





Offenbar wegen des Anstiegs der Immobilienpreise ist die Zustimmung für Präsident Moon Jae-in zuletzt stark gesunken. Die oppositionelle Partei für Zukunft und Integration ist in Umfragen nahe an die regierende Minjoo-Partei herangerückt, die noch vor vier Monaten bei den Parlamentswahlen mit einer deutlichen Mehrheit gesiegt hatte. In einer neuesten Umfrage hat die Oppositionspartei sogar beim Zustimmungswert erstmals die Regierungspartei überholt.





Sollte diese Situation andauern, könnte die Staatsführung an Dynamik verlieren und die Regierung in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden.





Der Hauptgrund für die Stimmungswende sind die Kontroversen um die Immobilienpolitik. Die Regierung hatte 23 Immobilienmaßnahmen vorgestellt, den unaufhaltsamen Anstieg der Immobilienpreise aber nicht stoppen können. Die Maßnahmen waren vorwiegend darauf fokussiert, Besitzer von mehreren Wohnungen zu benachteiligen. Dies führte zu heftigen Protesten. Durch die jüngste Verschärfung von Vorgaben für Sozialwohnungen sind zudem die Mieten erneut drastisch gestiegen.