Promovieren in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Es gibt sicherlich nicht viele, die sowohl in Korea die Graduate School besucht haben als auch in Deutschland im Promotionsstudiengang waren und somit einen direkten Vergleich ziehen können. In Deutschland folgen Doktorarbeiten meist direkt auf ein Studium und zielen (im nicht-medizinischen Bereich) auf eine akademische Karriere, in Korea auf eine allgemeine berufliche Verbesserung. Oft haben die Leute schon einen festen (nicht-akademischen) Beruf. Wer hier ProfessorIn werden will, promoviert meist im Ausland, es sei denn, man ist selbst Ausländer. Dann aber gilt: besser erst mal richtig Koreanisch lernen. Sonst wird es, wie in meinem Fall, eine ruhelose Achterbahnfahrt mit irren Schikanen.