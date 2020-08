Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai gegen Kaution frei

ⓒ YONHAP News

Der bekannte Hongkonger Demokratieaktivist und Gründer der prodemokratischen Boulevardzeitung „Daily Apple“ Jimmy Lai ist auf Kaution freigelassen worden. Lai kam am späten Abend des gestrigen Dienstags wieder auf freien Fuß, einen Tag nachdem er auf der Grundlage des umstrittenen Sicherheitsgesetzes verhaftet worden war.





Gegen Mitternacht verließ er die Polizeistation im Viertel Mong Kok, bejubelt von Dutzenden von Anhängern, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AFP. Als sei er sich der hohen Brisanz seiner Festnahme und Freilassung bewusst, erwiderte er den Jubel seiner Anhänger nicht, hielt aber von seinem Auto aus als Zeichen der Zustimmung beide Daumen nach oben.





Seine Festnahme wurde international scharf kritisiert. Der chinakritische Verleger war am Montag in seinem Haus in Ho Man Tin festgenommen worden. Am Vormittag hatten etwa 200 Polizeibeamte das Verlagshaus der Daily Apple durchsucht und zwei seiner leitenden Mitarbeiter verhaftet.





Das sogenannte Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden ein hartes Durchgreifen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Lai wurde eine „geheime Absprache mit ausländischen Mächten“ vorgeworfen. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, Lais Festnahme sei ein zusätzlicher Beweis dafür, dass die kommunistische Partei die Freiheit Hongkongs und die Rechte der Bürger unterdrücke.





Jimmy Lai ist bislang der prominenteste Vertreter des demokratischen Lagers in Hongkong, der wegen Verstoßes gegen das neue Sicherheitsgesetz festgenommen wurde. Laut eigenen Angaben haben ihn vor allem die Ereignisse um den Tiananmen-Aufstand von 1989 stark geprägt. Lai ist auch bekannt als Gründer des Textilkonzern "Giordano", den er in den 90er Jahren verkaufte, um seitdem das Geld in den Aufbau einer großen Medienholding zu investieren.