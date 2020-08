Seo Shin-jeong, eine Meisterin der Herstellung von Bambusschatullen Chaesang

ⓒ KCDF

Chaesang, aus hauchdünnen gefärbten Bambusstreifen gewobene Schatullen und Körbe, sind die Krönung der traditionellen kunstgewerblichen Arbeit aus Bambus. Ein Chaesang besteht aus einem Außenkästchen, das der Verzierung dient und einem Innenkästchen zur Befestigung der Schalung. Die Schatulle wurde als Nähkästchen oder Schmuckkästen verwendet oder darin bei der Heirat die Mitgift hineingelegt. Für die Gelehrten im alten Korea war Chaesang eine Art Tasche, in der sie ihre Kleidung mitnahmen, wenn sie im Palast Nachtdienst hatten.

Das Herstellen eines Chaesang erfordert ein hohes handwerkliches Geschick und ästhetisches Feingefühl. Seo Shin-jeong ist Meisterin der Kunst der Fertigung des Chaesang, also eine Chaesangjang. Sie hat in diesem Bereich den Titel des nationalen immateriellen Kulturguts Nr. 53 inne. Die Meisterin lebt und arbeitet in dem für seine üppigen Bambuswälder berühmten Landkreis Damyang.