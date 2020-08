VS Pharm Tech entwickelt Mittel für effektivere Strahlentherapie

ⓒ VS Pharm Tech

Das koreannische Unternehmen VS Pharm Tech entwickelt krebshemmende Ergänzungsmittel, die die Wirkung einer Strahlentherapie erhöhen sollen. Firmenchef Park Shin-young:





Durch Technologietranser des Koreanischen Instituts für radiologische und medizinische Wissenschaften entwickelt VS Pharm Tech krebsbekämpfende Ergänzungsmittel, die die Wirksamkeit der Strahlentherapie erhöhen, während sie die Nebenwirkungen verringern. Das Unternehmen produziert seit der Gründung 2018 Medikamente. Vom NICE Information Service erhielt es die Einstufung “exzellent” in der Technologie-Bewertung. “VS” steht für “vita” and “scientia”, Leben und Wissenschaft. Der Firmenname enthält die Hoffnung, pharmazeutische Technologie in die Biowissenschaften einzubeziehen.





Park hat sich bei seinem Interesse für biomedizinische Produkte besonders auf die “Medikamentenrepositionierung” konzentriert. Das ist eine Methode, bestehende Arzneien neu zu bewerten, die sich in klinischen Tests als unwirksam herausstellten, oder solche, die bereits im Markt angeboten werden und neuen therapeutischen Zwecken zugeführt werden sollen. Es dauert üblicherweise 10 bis 15 Jahre, ein völlig neues Medikament zu entwickeln. Die Repositionierung kann die Zeit erheblich verkürzen und die Sicherheit der Mittel garantieren. Aus diesem Grund wenden sich verschiedene Länder der Methode zu, um wirksame Mittel gegen Covid-19 zu finden:





Die drei üblichsten Arten der Krebsbehandlung sind Chemotherapie, Strahlentherapie und eine Operation. Wir fragten uns, wie sich die Wirksamkeit der Strahlentherapie verbessern kann, die weniger Nebenwirkungen hat als die Chemotherapie. Wir konzentrierten uns auf die Repositionierungsmethode, die sich in der Bio-Gesundheitsindustrie zum Trend entwickelt hat. So könnte man zum Beispiel mit Aspirin auch andere Krankheiten behandeln. Diese Methode bietet mit Blick auf die Sicherheit Vorteile im Vergleich zur Entwicklung neuer Medikamente.





Nach Angaben von Statistics Korea war Krebs seit 1983, als die Daten zu den Todesursachen zum ersten Mal zusammengeführt wurden, bis 2018 die Todesursache Nummer eins in Südkorea. Bei den üblichen Therapien werden nicht nur Krebszellen, sondern auch gesunde Zellen beschädigt:





Wenn ein Krebspatient unser Medikament einnimmt und eine Strahlentherapie erhält, werden mehr Krebszellen absterben. Unsere Technologie kann damit die Anti-Krebseffekte erhöhen. Üblicherweise gehen Patienen fünfmal die Woche zur Strahlentherapie, und dieser Vorgang setzt sich sechs Wochen lang fort. Diese wochenlange Therapie kann die Menschen ermüden. Dank unseres Medikaments kann die Periode abgekürzt werden. Falls die Strahlenbehandlung größere Wirkung erzielt, können die Patienten beides erhalten, Chemo und Bestrahlung.





Die Technologie von VS Pharm Tech wurde in Korea von den zuständigen Behörden und Investoren anerkannt. 2019 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung des Korean Intellectual Property Office Commissioner Award bei der koreanischen Erfindungs- und Patentausstellung. Auch wurde es vom Ministerium für kleine und mittelgroße Unternehmen für das Unterstützungsprogramm für innovatives Wachstum im Bereich der Bio-Gesundheit ausgewählt. Es konnte Investitionen von Firmen wie POSCO Technology Investment und Enlight Ventures anziehen:





Wir sahen uns vielen Schwierigkeiten ausgesetzt, wenn wir Medikamente produzierten. Krebs wird in verschiedenen Körperteilen entdeckt, Magen, Darm, Lunge und Brust eingeschlossen. Als Startup-Unternehmen mussten wir bestimmte Krebsarten auswählen, indem wir uns den Rat von einer Reihe von Ärzten einholten. Wir führten immer wieder auch Toxizitäts- und Aktivitätstests durch. Seit den Anfängen war mein Unternehmen in der glücklichen Lage, Förderprogramme zu nutzen, so dass es die Personal- und Entwicklungskosten reduzieren konnte.





Im vergangenen Monat kündigte Südkoreas Regierung an, 2,3 Milliarden Dollar für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien ausgeben zu wollen, um in den nächsten zehn Jahren die Bio-Gesundheitsindustrie zu fördern:





Zahlreiche Menschen, mich eingeschlossen, glauben, dass Südkorea im Bereich der krebshemmenden Arzneien und der Bioprodukte ein bedeutendes Wachstum erzielen wird. Korea verfügt über eine ausgezeichnete medizinische Infrastruktur. Zahlreiche Forscher im Land können Errungenschaftn in der Bio-Gesundheit vorweisen. Wir haben mit Anti-Krebs-Zusätzen begonnen, und wir wollen Medikamente entwickeln, die Krebspatienten hilft, ihre Krankheit zu behandeln. Wir arbeiten jetzt an Medikamenten für Patienten, die nicht nur Strahlentherapie erhalten, sondern auch für solche, die sich einer Chemo unterziehen. Als nächsten Schritt werden wir Mittel entwickeln, die die Nebeneffekte von krebsbekämpfenden Arzneien oder Behandlungen verringern. Unser Ziel ist es, ein führender Anbieter von Anti-Krebsmitteln in Korea zu werden.