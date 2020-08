Südkoreas Aktienmarkt im Aufwärtstrend

ⓒ YONHAP News

Der Leitindex Kospi der südkoreanischen Börse setzte zuletzt seinen Aufwärtstrend fort. Einige Analysten hatten zunächst prognostiziert, dass der Index eine Zeitlang einem Erholungspfad in W-Form mit Höhen und Tiefen folgen könne. Doch die Erholung wies dagegen eine V-Kurve auf. Am 11. August übertraf der Kospi zum ersten Mal seit Juni 2018 die Schwelle von 2400 Punkten. Zum Thema sagt der Direktor des Real Good Economic Institute, Lee In-chul:





Der koreanische Aktienmarkt befindet sich im Aufwärtstrend. Am 13. August schloss der Kospi auf einem Zwei-Jahreshoch von 2437 Punkten. Das bedeutete einen Ansteig um 66 Prozent seit Mitte März, als der Index wegen der Besorgnis um den Covid-19-Ausbruch auf ein Jahrestief von 1457 gefallen war. Am selben Tag stieg der sekundäre Kosdaq-Index um 9,17 Punkte auf 854. Der Anstieg im lokalen Aktienmarkt wurde durch die Kursrallye an der Wall Street beeinflusst. Die Aktien in den USA endeten höher, und die drei wichtigsten Indizes verzeichneten Zugewinne. In Korea trieben Netto-Aktienkäufe der Einzelinvestoren die Indizes in die Höhe.





Während sich die Aktienmärkte in Europa noch immer im Abwärtstrend befanden, ging es auf den Märkten in Korea, den USA und China aufwärts. Das ist eine klare Wende gegenüber dem dramatischen Abstieg der Kurse im März, als die Märkte nach dem Covid-19-Ausbruch starken Schwankungen unterworfen waren. Die Kursrallye wurde von der reichlich vorhandenen Liquidität angetrieben. Die Regierungen weiteten ihre Ausgaben aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufzufangen. Die Bank of Korea setzte zum ersten Mal ihren Leitzins auf das Null-Prozent-Niveau herab:





Die größten Aktienmärkte zeigen eine aufwärtsstrebende Tendenz, da ausreichend Liquidität, die von den Regierungen freigesetzt wurde, in die Finanzmärkte geflossen ist. Der technologielastige Nasdaq Composite Index durchbrach erstmals seit der Öffnung des Markts 1971 die Schwelle von 11.000 Punkten. Bis zum 4. August verzeichnete der chinesische Börsenmarkt im Vergleich zu denen in Korea, den USA und Japan den größten Anstieg. Korea kam dahinter mit einem Kursanstieg um 3,7 Prozent seit Anfang des Jahres. Der Dow Jones industrial Average in den USA kletterte um 2,3 Prozent, während Japans Nikkei Index um 4,6 Prozent zurückging.





Einzelinvestoren in Korea, die die Kurse jetzt nach oben trieben, werden oft als “Donghak-Ameisen” bezeichnet. Sie werden wegen ihrer eigentlich unbedeutenden Rolle im Markt so genannt. Analog zum Donghak-Aufruhr 1894, der von koreanischen Bauern gegen die Einflüsse aus dem Ausland angeführt wurde, trieben die individuellen Investoren in Korea die Aktienkurse voran, indem sie Aktien erwarben, die von Institutionen und ausländischen Investoren verkauft wurden:





Die Einzelinvestoren haben eine wichtige Rolle für den Bull Run im lokalen Aktienmarkt gespielt, weil sie Aktien absorbierten, die von Ausländern abgestoßen wurden. Die einzelnen Anleger kauften Papiere im Wert von nahezu 40 Billionen Won in der ersten Jahreshälfte, während Ausländer Aktien im Wert von 26 Billionen Won verkauften. Die sogenannte Donghak-Ameisen-Bewegung wurde vor allem von jungen Investoren in den Zwanzigern und Dreißigern angeführt. Sie richteten ihre Augen auf Aktieninvestitionen, weil diese nicht genauso viel Geld wie Immobilieninvestitionen erfordern. Dieser Trend setzte sich in der zweiten Jahreshälfte fort, allein im Juli wurden Aktien im Wert von 3,8 Billionen Won erworben. Das Tageshandelsvolumen des Kospi, des sekundären Kosdaq und des tertiären Konex überstieg 20 Billionen Won.





Die Rallye wurde besonders durch die sogenannten BBIG-Aktien angeführt. BBIG steht für Biotechnologie, Batterien, Internet und die Gaming-Industrie. Nach Angaben der Börse Korea Exchange entfielen die meisten der zehn Aktien, deren Marktwert sich in der ersten Jahreshälfte am stärksten erhöhte, auf BBIG-Unternehmen. Es scheint, dass die Corona-Pandemie die Veränderungen in der industriellen Struktur beschleunigt. Das könnte die bisherigen Marktführer wie Halbleiter- und Autoaktien bedrohen:





BBIG7 bezieht sich auf die sieben Aktien mit großer Marktkapitalisierung, wie Samsung Biologics, Celltrion, LG Chem, Samsung SDI, Naver, Kakao und NCSoft. In diesem Jahr kletterten ihre Aktienpreise um mehr als 80 Prozent, weil sie die größten Profiteure sind von der Ausbreitung der berührungslosen Kultur. Analysten prognostizieren, dass diese Aktien die Marktrallye weiter anführen, bis die Covid-19-Pandemie beendet ist.





Es gibt aber auch Voraussagen, dass der steile Kursanstieg eine kurzfristige Kurskorrektor auslösen wird. Faktoren wie etwa eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle oder die US-Präsidentenwahl und die Ausweitung des temporären Leerverkauf-Verbots an der südkoreanischen Börse könnten eine Rolle spielen:





Um die Vermögensblase zu entspannen, sollten die Zentralbanken der Länder einschließlich der USA die unbegrenzte geldpolitische Lockerung beenden. Doch ist das in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation in den USA unwahrscheinlich. Wir können aber nicht ausschließen, dass die Blase platzt, da es Befürchtungen wegen einer erneuten Rezession in den USA gibt. Die Investoren sollten herausfinden, welche Aktien im wirtschaftlichen Umfeld der Post-Covid-19-Zeit überstehen.