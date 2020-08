Einfach tanzen (12) 내 말이

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „내 말이; nae mari“

Deutsch: „Das meine ich auch“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





내 Possessivpronomen „mein“

말 Nomen für „Worte“

-이 Subjektpostposition





Der Ausdruck 내 말이 lässt sich wortwörtlich mit „Meine Worte...“ übersetzen. Es handelt sich um einen unvollständigen Satz, der eigentlich mit „... sind diese Worte“ enden sollte. Der Sprecher drückt also damit aus, dass die eben gesprochenen Worte seines Gesprächspartners seinen eigenen Gedanken genau entsprechen und er also seine Meinung teilt. In diesem Sinne könnte man den eigentlichen vollständigen Satz mit „Das ist genau was ich meine“ übersetzen und seine Kurzversion hier mit „Das meine ich auch“.

Gegenüber Personen, die man siezt, könnte man die Kurzversion etwas umbauen, indem man das Possessivpronomen durch seine höfliche Variante 제 für „mein“ ersetzt und noch am Ende das Höflichkeitssuffix 요 anhängt: 제 말이요.





Ergänzungen

꿈: Nomen für „Traum“