Mietwohnungen in Nordkorea

In Südkorea gibt es zwei Arten, eine Wohnung zu mieten. Beim Jeonse-System hinterlegt der Mieter etwa zwei Drittel des Immobilienwerts als Kaution, die er beim Auszug zurückerhält. Das System der Monatsmiete wird Wonse genannt. Gibt es im sozialistischen Nachbarland Nordkorea eine Wohnungsmiete? Zum System in Nordkorea sagt die Reporterin

Kang Mi-jin von der Internetzeitung Daily NK in Seoul:





In Südkorea können die Bürger in ein Grundstück oder in Wohnobjekte investieren und diese besitzen. In der Planungswirtschaft Nordkoreas gehören die Wohnungen im Prinzip dem Staat. Der Staat baut die Häuser einschließlich der Landwirtschaftsbetriebe und verteilt sie an die Menschen in der Region. Doch heißt das nicht, dass Nordkoreaner nicht auch Immobilien erwerben und damit handeln können. Viele Nordkoreaner kommen an eigene Wohnung durch verschiedene Methoden, darunter Markttransaktionen.





Auch in Nordkorea werden Mieverträge geschlossen. In manchen Fällen erweitern Eigentümer ihre Häuser oder Wohnungen:





Die Monatsmiete hat sich in Nordkorea seit 2010 immer mehr verbreitet. Eigentümer vermieten einen Teil ihres Hauses und nehmen Mieter herein, die am selben Ort wohnen. Es ist leicht zu verstehen, warum die Monatsmiete “Gebühr des Zusammenlebens” genannt wird. Die Gebühren und das Zusammenleben variieren je nach Region. Diese Art der Miete ist in Städten üblicher als auf dem Land.





Als die Menschen in Nordkorea Mitte der 1990er Jahre eine Hungersnot durchlitten, entstanden immer mehr private Märkte. Auch ein inoffizieller Wohnungshandel nahm dabei Gestalt an. Der in Nordkorea neue Beruf des Maklers entstand, der Transaktionen gegen eine Gebühr vermittelt:





Während der schwierigen Zeit Mitte der 90er Jahre verließen viele Menschen ihre Wohnung und zogen von Ort zu Ort. Sie schlossen Verträge mit denen, die eine Wohnung benötigten. Sie tauschten beispielsweise fünf Kilogramm Reis für ihre Wohnung, wie bei einem Tauschhandel. Wohnungstransaktionen gibt es seit dem Ende der 90er Jahre, als Menschen, die keine eigene Wohnung mehr benötigten, weil etwa allein lebende Eltern wieder mit ihren Kindern zusammenleben wollten, ihre Wohnung verkauften. Der Wohnungsmarkt schlug Anfang der 2000er Jahre Wurzeln, und es erschienen Immobilienmakler.





Mit der Zunahme privater Transaktionen etablierte sich auch eine neue Schicht wohlhabender Bürger. Die Kluft zwischen arm und reich in Nordkorea wurde dadurch größer. In dem Land sind die Wohlhabenden zum größten Teil solche, die ausländische Devisen verdienen, oder Händler. Reich werden besonders die, die Wohnungen vermieten. Es wird angenommen, dass in Hyesan in der Provinz Ryanggang, wo zahlreiche Apartment-Komplexe gebaut wurden, eine Reihe von wohlhabenden Bürgern ihr Geld mit der Vermietung Dutzender von Wohnungen verdienen:





Die Wohnungsmieten variieren, das hängt von den Wohnungen ab. Ich habe den nordkoreanischen Wohnungsmarkt in den vergangenen zehn Jahren erforscht. Ich fand heraus, dass 2017 ein Student in der nordöstlich von Pjöngjang gelegenen Stadt Pyongsong pro Monat zehn Dollar Miete für ein Zimmer zahlen musste. Zur selben Zeit kostete ein Zimmmer in Hyesan 50 bis 70 Yuan oder 30.000 bis 60.000 nordkoreanische Won. 2019 stiegen die Mieten auf 120 Yuan in den Grenzregionen und auf 20 Dollar in Pyongsong. Die Monatsmiete oder “Kohabitationsgebühr” in den Städten liegt 2020 bei 150.000 Won, etwa doppelt so viel wie in ländlichen Gebieten.





Angesichts der neuen Verdienstmöglichkeiten durch Wohungshandel oder Vermietung gibt es immer mehr Nordkoreaner, die in Apartments investieren. Nach Angaben eines Flüchtlings in Südkorea, der in Pjöngjang lebte, kostete eine Wohnung von 132 Quadratmetern Fläche im Innenstadtbereich 200.000 Dollar, und damit etwa fünfmal so viel wie vor 15 Jahren. Die Transaktionen in Pjöngjang und anderen Großstädten werden in Dollar durchgeführt, während der chinesiche Yuan für den Immobilienhandel in der Grenzregion benutzt wird:





Der Preis für den neusten Wohnungstyp in Pjöngjang stieg 2013 auf 100.000 Dollar. Wie in Südkorea liegen teure Wohnungen in Nordkorea in der Nähe von kulturellen Einrichtungen wie Büchereien oder Kinos, aber auch von Universitäten und Krankenhäusern. Eine Wohnung mit Küche, Balkon und zwei oder mehr Räumen wird als schönes Zuhause gesehen. Gute Apartmentkomplexe sollten auch mit Aufzügen ausgestattet sein. Die Unausgelichenheit zwischen Angebot und Nachfrage im nordkoreanischen Wohnungsmarkt hat Risse in der Planwirtschaft verursacht, und es wird mehr privates Kapital verwendet. Der Markt ist größer geworden, weil auch das Regime den Immobilienboom als Mittel für eine wirtschaftliche Erholung nutzte. Einige sagten, dass die Blase im Immobilienmarkt Pjöngjangs platzen könnte, weil in der Haupstadt zu viele Wohnungen ungeachtet der Nachfragesituation gebaut wurden.