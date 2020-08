Busan (2) - Kulturdorf Gamcheon

ⓒ Getty Images Bank

Wir erkunden die Hafenmetropole Busan, und besuchen heute das Kulturdorf Gamcheon, das seit ein paar Jahren viele Besucher auch aus dem Ausland anlockt. Der Anblick ins eindrucksvoll. Unzählige, in allen möglichen, hell leuchtenden Farben gestrichene kleine Häuschen, die sich wie ein buntes Mosaik dicht an dicht, treppenartig aneinander gefügt an den Hang schmiegen. Hier ist jedes Haus so gebaut, dass es nicht die Aussicht des dahinter liegenden Hauses versperrt. Das Dorf hat deshalb auch den Spitznamen „Legosteindorf“ erhalten und wird manchmal auch als das „Santorini Koreas“ oder als das „Machu Picchu Koreas“ bezeichnet. Die kleinen Gassen, Treppchen und Seitenstraßen wurden mit Mauergemälden dekoriert und Skulpturen und es entstanden sogenannte Projekthäuser zu verschiedenen Themen, die von den Dorfbewohnern gestaltet wurden.