Kim Se-hee: „Jene Tage, über die ich nicht spreche“

Die Ich-Erzählerin der Geschichte, Gyeongjin, eine junge Frau Mitte 20, hat Arbeit in einer kleinen Werbeagentur gefunden und ist nun gemeinsam mit drei anderen Neulingen für den Internetaktivitäten der Firma zuständig.









An diesem Nachmittag schrieb ich eine kurze, aber gefühlvolle Selbstvorstellung, wie sie eben jemand verfassen würde, der einen Blog startete. Dies war der Beginn der Blog-Welt von Lady Chatterley.

Schon bald darauf musste ich mich darum kümmern, Erfahrungsberichte einzustreuen. Ein Großteil davon behandelte Restaurants. Fotos vom Restaurant, von der Speisekarte, vom appetitlich zubereiteten Essen, das Ganze harmonisch zusammengefügt und dann noch ein Text, der so klang, als wäre ich selbst dagewesen. Irgendwann hatte ich es auch raus, wie man die Formulierungen, die der Auftraggeber eingefügt wissen wollte, auf natürliche Weise betonen konnte.

Das Wichtigste bei den Erfahrungsberichten waren die Details. Das wurde mir sehr schnell bewusst. Je konkreter, desto lebendiger. So als hätte man es selbst einmal probiert, so als hätte man es selbst benutzt. Ich entwickelte in dieser Hinsicht einen großen Ehrgeiz. Manchmal war ich mir auch nicht ganz sicher, ob man das wirklich so schreiben könnte. Zum Beispiel als ich ein Feedback zu einer Schönheitsoperation mit Unterkieferrundschliff schreiben sollte. Auch Erfahrungsberichte über Zahnkorrekturen und Augenoperationen fielen mir schwer. Doch bald verschwand auch diesbezüglich meine Unsicherheit.









Als Gyeongjin nach langer Zeit wieder einmal ihren alten Blog besucht, entdeckt sie plötzlich einen Kommentar.

Er stammt von einer Frau, die schreibt, sie habe nach Verwendung eines bestimmten Desinfektionsmittels ihr neugeborenes Kind verloren und ihr fünfjähriger Sohn habe einen schweren Lungenschaden erlitten und müsse nun sein Leben lang künstlich beatmet werden ...





Kim Se-hee, geboren 1987 begann ihre literarische Karriere 2015 und wurd 2018 mit dem Munhakdongne-Literaturpreis für junge Autoren und Autorinnen ausgezeichnet. Ihre Erzählung „Jene Tage, über die ich nicht spreche“ erschien 2017.