ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe SuperM präsentierte ihr neues Lied „100“ zum ersten Mal im US-Fernsehen.





Ihr erster Live-Auftritt wurde in dem Morgenmagazin „Good Morning America“ vom US-Fernsehsender ABC am 20. August ausgestrahlt. Der Song erscheint am 21. August.





SuperM plant weiter, am 1. September ihre nachfolgende Single „Tiger Inside“ zu veröffentlichen.