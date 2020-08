BLACKPINKs neue Single mit Selena Gomez

Auf BLACKPINKs neuer Single wird auch die US-Sängerin Selena Gomez zu hören sein.





Das neue Lied der Girlgroup wird am 28. August erscheinen und die dritte Kollaboration mit einem internationalen Star sein. 2018 arbeitete die Gruppe zusammen mit Dua Lipa an „Kiss and Make Up“ und Anfang dieses Jahres mit Lady Gaga an „Sour Candy“.





Die neue Single folgt ihrem letzten Hit „How You Like That“, der Ende Juni herauskam. BLACKPINK pant zudem, am 2. Oktober ihr erstes Studioalbum voller Länge herauszugeben.