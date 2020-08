Japanischer Premierminister Abe lässt sich erneut untersuchen: Gerüchte um Gesundheitszustand

ⓒ YONHAP News

Ein mehrstündiger Aufenthalt in einem Krankenhaus hat in Japan Gerüchte über den Gesundheitszustand von Regierungschef Shinzo Abe angeheizt.





Japanischen Medien nach habe Abe am Montag eine Klinik in Tokio aufgesucht und sich einem gründlichen Gesundheitscheck unterzogen. Erst im Juni hatte sich der Premier in einem Krankenhaus untersuchen lassen. Nachdem Abe auch gestern am Dienstag nicht zur Arbeit erschien, wird nun über seinen Rücktritt spekuliert.





Ein Regierungssprecher wies die Gerüchte zurück. Abe sei bei bester Gesundheit und nur etwas übermüdet, hieß es. Über die Vorgänge am Amtssitz des Premierministers gut informierten Quellen zufolge müsse es aber gesundheitliche Gründe für die zusätzliche Untersuchung nach nur zwei Monaten geben.





Quellen nach habe Abe in der letzten Zeit über Schlaflosigkeit geklagt. Offenbar habe ihm das misslungene Vorgehen gegen die Coronavirus-Krise großen Stress beschert. Der Regierung werden Versäumnisse bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen vorgeworfen. In jüngsten Umfragen ist Abe mit seinen Prozentwerten abgestürzt.





Einigen Beobachtern zufolge könnte sich auch seine Dickdarmerkrankung verschlimmert haben. 2007 war Abe schon einmal aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Damals hatte der frühere Kabinettssekretär Yasuo Fukuda sein Amt übernommen. In Japan übernimmt gewöhnlich der Vorsitzende der Mehrheitspartei das Amt des Premierministers. Sollte sich das Gerücht um Abes Rücktritt bewahrheiten, besteht die Möglichkeit, dass der Regierungschef zuvor einen Nachfolger bestimmt, um politische Verwirrungen zu vermeiden.