Hongkonger »Freiheitskämpfer« Kong Tsung-gan erweist sich als US-Amerikaner

ⓒ weibo.com

Der bekannte anti-chinesische Aktivist und Hongkonger Freiheitskämpfer Kong Tsung-gan hat sich als US-Amerikaner mit dem Namen Brian Kern erwiesen.





Kerns Identität wurde von dem US-Journalisten Max Blumenthal enthüllt, der die Ergebnisse seiner Recherchen zu den Aktivitäten des US-Amerikaners auf der von ihm gegründeten Plattform Grayzone veröffentlichte.





Blumenthal zufolge sei das Pseudonym Kong Tsung-gan 2015 zum ersten Mal aufgetaucht. Unter diesem Pseudonym habe Kern in Kurznachrichten auf Twitter das Vorgehen Chinas in Fragen Tibets kritisiert und sich zur »Regenschirmbewegung« in Hongkong geäußert. Er habe sich dabei bewusst als Einheimischer dargestellt, nicht zuletzt indem er das Bild eines Asiaten als öffentliches Profilbild benutzte.





Zweifel an seiner Identität erregte Kong Tsung-gan erstmals im letzten Jahr durch ein Interview mit Hongkong TV zur gewaltsamen Niederschlagung der Protestbewegung am Tian’anmen-Platz in Peking, das er unter seinem amerikanischen Namen Brian führte. In seiner Stimme hatten viele Hörer den Aktivisten Kong Tsung-gan erkannt.





Kern kam laut Blumenthal als Mitglied der Organisation Amnesty International nach Hongkong. In der chinesischen Sonderverwaltungszone soll er als Lehrer an einer internationalen Schule eine Menschenrechtsgruppe aufgebaut haben. Als Kong Tsung-gan veröffentlichte er drei Bücher über die lokale Protestbewegung. Der Amerikaner behauptete in der South China Morning Post, er habe zwar aus Sicherheitsgründen ein Pseudonym verwendet, gehöre aber nicht zu den sogenannten ausländischen Fremdmächten.





Chinesischen Medien zufolge soll der US-Amerikaner seit den 1990ern in mehreren Ländern, darunter Indien, Süd-Sudan und der Türkei, studentische Protestbewegungen und Umsturzversuche im Hintergrund unterstützt haben. Im August soll sich der Aktivist für ein Blatt namens Mekong Review scharf gegen das neue Nationale Sicherheitsgesetz geäußert und die USA zu strengen Maßnahmen gegen die Volksrepublik aufgerufen haben.