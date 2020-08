Indigens Volk in Japan will Recht auf Fischfang einklagen

ⓒ YONHAP News

Eine Gruppe des einheimischen Minderheitenvolkes der Ainu in Japan hat erstmals eine Klage für die Bestätigung von indigenen Rechten eingereicht.





Laut der Zeitung Asahi wurde die Klage beim Bezirksgericht von Sapporo gegen die Zentralregierung und die Regierung von Hokkaido eingereicht. Die Kläger wollen damit erreichen dass die Ainu gemäß der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker eine Ausnahme beim Verbot des kommerziellen Lachsfangs in Flüssen erhalten.





Der Klageschrift zufolge sind die Kläger Nachkommen von Ainu-Gemeinschaften, die seit der Edo-Ära, die im 17. Jahrhundert begann, rund um den Tokachi-Fluss in Urahoro, Hokkaido, gelebt haben. Den Klägern zufolge sei ihnen das Recht auf Fischfang zur Sicherung ihres Lebensunterhalts von ihren Vorfahren überliefert worden. Für das seit Beginn der Meiji-Zeit geltende Verbot des kommerziellen Lachsfangs bestehe kein legitimer Grund.





Gemäß den Vorschriften von Hokkaido über die Binnenfischerei ist das Fischen von Lachs in Flüssen illegal. Den Ainus ist es nur in Ausnahmefällen, die der Erhaltung der Tradition und Kultur dienen, erlaubt, Lachs in Flüssen zu fischen. Darüber hinaus benötigen sie für den Lachsfang eine Genehmigung des Gouverneurs. Die klagende Gruppe will jedoch ihre vollumfänglichen Fischereirechte zurückfordern.





Laut der Zeitung Asahi beruft sich die Klägerseite dabei auf die 2007 verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker. Die Erklärung erkennt das Recht der Indigenen auf traditionell genutzte Ressourcen sowie deren Rechte auf die Erhaltung und Entwicklung ihrer Institutionen, Traditionen, Kulturen und Identitäten an und verbietet Diskriminierung. Japan gehörte zu denjenigen Ländern, die die Erklärung der Vereinten Nationen unterstützten.