Drei Jahre Online-Petition der Bürger

Präsident Moon Jae-in hat sich anlässlich des dritten Jahrestages der Einführung des Online-Petitionssystems des Präsidialamts bei den Bürgern bedankt.





Das Online-Petitionssystem des Präsidialamts wurde am 19. August 2017 eingeführt. Wenn sich in 30 Tagen über 200.000 Bürger einer Petition anschließen, gibt die Regierung darauf eine Antwort.





Moon schrieb in einem SNS-Beitrag am Mittwoch, die Regierung habe ihr Bestes getan, um auf die Stimmen der Bürger zu antworten. Es habe Fragen gegeben, auf die es nicht einfach gewesen sei, zu antworten, aber es habe schon viel bedeutet, das Problem anzusprechen und darüber zu diskutieren. Die Petitionsseite sei eingeführt worden, damit die Regierung mit den Bürgern kommunizieren könne. Dadurch habe die Regierung jedoch mehr gelernt. Die Regierung habe gelernt, dass viele Dinge, die sie übersah, im Leben der Bürger einen großen Wert haben, so Moon.





Laut dem Präsidialamt wurde die Petitionsseite in den vergangenen drei Jahren bis Ende Juli von rund 330 Millionen Bürgern besucht. Es wurden über 870.000 Petitionen veröffentlicht, an denen sich insgesamt mehr als 150 Millionen Menschen beteiligten. Die größte Resonanz fand eine Petition im März, in der die Bürger forderten, die Identität der Täter im Fall der aufgedeckten Chaträume mit erpressten sexuellen Aufnahmen bekanntzugeben. Mehr als 2,7 Millionen Bürger hatten ihre Zustimmung dafür gegeben.





Die meisten Petitionen betrafen politische Reformen, gefolgt von geschlechlicher Gleichberechtigung und Gesundheit und Soziales.