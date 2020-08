Ärztekammer plant zweiten Streik gegen staatliche Medizin-Reformen

ⓒYONHAP News

Die Vereinigung der koreanischen Mediziner (Korean Medical Association) hat beschlossen, vom 26. bis 28. August den zweiten landesweiten Ärztestreik wie geplant durchzuführen, um gegen den Medizin-Reformplan der Regierung zu protestieren.





Vertreter der Ärztekammer und das Gesundheitsministerium hatten am Mittwoch ein inoffizielles Gespräch geführt. Ihre Meinungsverschiedenheiten konnten jedoch nicht überbrückt werden.





Gesundheitsminister Park Neung-hoo sagte im Anschluss an das Gespräch, die Regierung habe mitgeteilt, alle Möglichkeiten offen lassen zu wollen. Die Ärzte hätten jedoch eine Zurücknahme des gesamten Reformplans gefordert. Die Regierung sei offen für Gespräche, wenn es eine andere Lösung für die regionalen Unterschiede bei der medizinischen Versorgung gebe.





Dem Gesundheitsministerium zufolge habe die Ärztekammer an dem Standpunkt festgehalten, dass sie erst nach einer Rücknahme des Plans, die Zahl der Studienplätze für das Fach Medizin zu erweitern, zu weiteren Gesprächen bereit sei.





Die Regierung will jedes Jahr zusätzlich 400 Studienplätze für das Fach Medizin vergeben. Von den 4000 Ärzten, die in zehn Jahren zusätzlich hervorgebracht werden, sollen 3000 in Regionen mit medizinischer Unterversorgung tätig werden. Die restlichen 1000 werden in der Seuchenbekämpfung und epidemiologischen Forschung eingesetzt. Zudem sollen öffentliche Medizinhochschulen in Gebieten ohne eine medizinische Fakultät eingerichtet werden.





Als Grund für den Plan wurde der Mangel an medizinischem Personal genannt. Nach Stand von 2018 hat Südkorea mit 2,04 Medizinern je 1000 Einwohner eine deutlich niedrigere Ärztedichte als die OCED-Länder mit im Schnitt 3,48 Ärzten. In Südkorea herrscht zudem eine regionale Ungleichmäßigkeit bei der Verteilung der Ärzte. Die meisten Ärzte befinden sich in Seoul.





Ärzteorganisationen kritisieren, dass der Reformplan keine Bildungsmaßnahmen enthalte. Sie werfen der Regierung vor, die Entscheidung aus politischer Erwägung getroffen zu haben. Den Ärzten nach könnten einzig durch die Steigerung der Ärztezahl die Probleme bei der medizinischen Versorgung nicht gelöst werden.