Interessante Suchwörter der letzten Tage

Seit etwa einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus jeden Tag dreistellig. Wegen der Anzeichen für eine landesweite Ausbreitung der Infektionen zeigt der Verkauf von Filtermasken einen drastischen Anstieg. Immer mehr Netzbürger suchen im Internet nach günstigeren Angeboten, so dass auf Portalseiten häufig das Suchwort KF-Masken eingegeben wird. Das koreanische E-Commerce-Unternehmen TMON hat am 18. August 10 Minuten lang die zwei bekannten Sorten von Atemschutzmasken mit Koreanischem Filter des Grades 94 und des Grades 80 für umgerechnet 45 Dollar-Cent pro Stück verkauft. Die beiden Sorten von KF-Masken wurden vom 9. März bis 11. Juli im Rahmen eines öffentlichen Zuteilungssystems für 1 Dollar 27 pro Stück und dies auch für jeden Bürger in begrenzter Zahl zum Kauf angeboten. Bei TMON gingen in 10 Minuten 6.900 Bestellungen ein, und die Verkaufsmenge betrug 350.000 Stück. Die KF94-Masken mit dem höheren Filtrationsgrad von 94% waren in einer Minute ausverkauft. Seit Juni, als es hochsommerlich wurde, ging die Verkaufsmenge von KF-Masken ständig zurück. Mit den steigenden Temperaturen griffen die Verbraucher immer mehr nach leichteren Tröpfchenschutzmasken oder Dentalmasken, mit denen sie bequemer atmen können. Um die Feiertage zum Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft herum begann die Zahl der Covid-19-Fälle stark zuzunehmen, und dies führte zur erneuten Steigerung der Verkaufsmenge von Filtermasken. Auch der Verkauf der gesamten Mundschutzmasken ist gestiegen. Nach TMON ist der vom 14. bis 17. August mit Mundschutzmasken erzielte Umsatz gegenüber der Vorwoche um 364% gestiegen. Auch im Offline-Vertrieb nimmt der Verkauf von Mundschutzmasken zu.





Nach einer langen Monsunregenzeit, die in vielen Regionen große Schäden hinterlassen hat, wird die koreanische Halbinsel nun von einer starken Hitzewelle heimgesucht. Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass an schwülen Tagen mit hohem Hitze-Index die Zahl der Verkehrsunfälle um 28% steigt. Der Hitze-Index oder Temperatur-Feuchte-Index beschreibt den gemeinsamen Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf das körperliche Wohlbefinden. Das Versicherungsunternehmen Hyundai Insurance hat kürzlich 690.000 Verkehrsunfälle, die sich in den letzten drei Jahren in den Sommermonaten von Juni bis August ereignet hatten, analysiert. Danach stellte sich heraus, dass dann, wenn der Hitze-Index bei über 80 liegt, sich 28% mehr Verkehrsunfälle ereignen, als wenn der Index bei unter 80 liegt. Die hohe Feuchtigkeit und Temperatur nach der Monsunregenzeit treiben das von Autofahrern gespürte Unbehagen hoch. Streitigkeiten zwischen Autofahrern, die durch ein kleines, unbehagliches Gefühl ausgelöst werden, oder die Verkehrsstaus in der Urlaubssaison fungieren als ein psychisches Element, das sicheres Fahren verhindert. Vor allem in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr, der heißesten Zeit des Tages, passierten die meisten Verkehrsunfälle. Wenn der Hitze-Index bei über 80 lag, betrug der Anteil der Unfälle in der genannten Zeitspanne 22,7%. Er war damit 7,2 Prozentpunkte höher als der Sommer-Durchschnitt von 14,5%. Dies zeigt, dass der Anstieg des Hitze-Indexes aufgrund des schwülen Wetters auf Verkehrsunfälle Einfluss ausübt. Ein Experte für Verkehr und Klima sagt, in der Sommerurlaubszeit sei die Korrelation zwischen dem Hitze-Index und Verkehrsunfällen hoch, daher sollte man sich beim Fahren darum bemühen, Ruhe zu bewahren. Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Smartphone-Nutzung stark zunahm und in der ersten Hälfte dieses Jahres die Smartphone-Nutzer aus der ganzen Welt 50 Milliarden Dollar für Applikationen ausgegeben haben. Die Plattform für die Analyse mobiler Daten App Annie veröffentlichte am 19. August ihren Bericht über die aktuelle Lage von Mobile-Apps in der ersten Hälfte des Jahres 2020 mit diesem Inhalt.

Nach ihrer Analyse betrugen die Ausgaben der Verbraucher für mobile Applikationen in der ersten Jahreshälfte 50 Milliarden Dollar. Damit sind sie im Vergleich zur zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 10% gestiegen. Sowohl der Play Store von Google als auch der App Store von Apple haben halbjährlich die bisher höchste Verkaufszahl registriert. In der ersten Jahreshälfte von 2020 lag die Zahl der App-Downloads bei 64 Milliarden. Diese Zahl ist gegenüber der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 10% und gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 5% nach oben geklettert. Die Verbraucher-Ausgaben fielen meistens bei Mobile-Spielen an. Im genannten Zeitraum gaben die Verbraucher für Smartphone-Spiele 36 Milliarden Dollar aus, damit 17% mehr als in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Die Zahl der Spiele-Downloads lag bei 26 Milliarden und stieg ebenfalls um 17%. Smartphone-Nutzer aus der ganzen Welt haben in der ersten Jahreshälfte insgesamt 1,6 Billionen Stunden mit dem Smartphone verbracht. Im April haben sie 27% der Zeit, in der sie wach waren, im mobilen Raum verbracht. Es waren 4,3 Stunden, und damit ist diese Zeit im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen. Diese Zeit war mit 6 Stunden in Indonesien am längsten. Danach folgten mit 4,8 Stunden Indien und Brasilien, mit 4,4 Stunden China und mit 3,9 Stunden Südkorea.