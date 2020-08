Hanteo Global sammelt Big Data über K-Popmusik

ⓒ HANTEO CHART

Das koreanische Unternehmen Hanteo Global verfolgt die Verkäufe auf dem Musikmarkt. Der Verkaufstracker greift dabei auf Big Data zum K-Pop zurück. Firmenchef Kwak Young-ho:





Hanteo Global ist der einzige Musik-Verkaufstracker, der Big Data über K-Pop hat. Genau in diesem Moment werden Daten über den K-Pop-Albumverkauf in aller Welt automatisch durch unser POS-System und Open API gesammelt. Auf der Basis der Daten veröffentlichen wir den Hanteo-Chart, der unser Album-Verkaufstracking-Chart ist. Korea ist der sechstgrößte Musikmarkt weltweit, gefolgt von China. Enthusiastische K-Pop-Fans wollen Alben ihrer bevorzugten Idole kaufen oder ihre Musik streamen und herunterladen, um deren Rang in den Musikcharts zu unterstützen. K-Pop-Fanclubs sind bekannt als die mächtigsten Fangemeinden der Welt. Angesichts des wachsenden globalen K-Pop-Markts dachten wir, dass es wichtig ist, die relevanten Daten präzise zusammenzustellen und zu analysieren, um den Markt zu vergrößern. Durch die einheimischen und ausländischen K-Pop-Verkaufsdaten könnten wir die Bedürfnisse der K-Pop-Fans herausfinden.





Als Mutterunternehmen von Hanteo Global ist Hanteo Chart die einzige Hitparade in Korea, die den Alben- und Musikverkauf in Echtzeit abbildet. Es verwendet sein eigenes Berechnungssystem und Daten, die es seit der Gründung vor 25 Jahren gesammelt hat. Kwak wurde 2016 CEO von Hanteo Global:





Alles war eine Herausforderung. Ich war kein Musikexperte, so dass sich beschloss, unabhängig von der Industrie so viele Menschen wie möglich zu treffen. Ich arbeitete wirklich hart, um die Richtung des Geschäfts festzulegen und es nötigenfalls zurückzustellen. Wir haben bereits das Vertrauen der globalen Fans des K-Pop erworben. Während andere Musikchart-Unternehmen meistens von Daten der sozialen Medien abhängen, analysieren wir Daten über Produzenten und Konsumenten der Alben, digitale Audiodaten, soziale Medien, Portale und Rundfunksender.





ⓒ HANTEO CHART

Vor dem Kauf von K-Pop-Alben wollen zahlreiche Fans in Korea und im Ausland sichergehen, dass sich ihre Kaufinformationen im Hanteo-Chart widerspiegeln. Das zeigt, dass die Fans dieser Hitparade vertrauen. Die Anwendung “Whosfan” von Hanteo ist zu einem weiteren interessanten Gesprächsthema im K-Pop-Markt geworden. Sie wurde im vergangenen Jahr mit dem Ziel gegründet, dass die Fans weltweit miteinander kommunizieren und verschiedene Angebote von Hanteo Chart, Nachrichten, Musik, Videos und Verkaufsbestätigungen für Alben eingeschlossen, wahrnehmen können:





Viele Leute sagen, dass ihnen K-Pop in den Sinn kommt, wenn sie an Korea denken. Unsere Daten zeigen, dass die Popularität des K-Pop ihren Gipfel erreicht hat. Doch das echte Spiel beginnt jetzt. Bisher gab es keinen Bedarf für exakte Daten über K-Pop, um die Nachfrage vorauszusagen, da der einheimische Konsum ausreichte, um Profit zu machen. Doch die Situation hat sich geänder, weil der Weltmarkt dafür größer geworden ist. Viele Fans sagen uns, was sie von K-Pop-Künstlern oder ihren Agenturen erwarten. Wir haben dieses globale Geschäft in der Hoffnung gestartet, um direkt mit den weltweiten Fans zu kommunizieren.





Hanteo Global wendet seine Technologie für die Datensammlung auch auf andere Geschäftsbereiche an. So gibt es verschiedene Dienste wie etwa Hanteo News, eine Website über K-Pop, DICO Education, ein Bildungsdienst für Koreanisch für Ausländer auf der Grundlage von K-Pop-Liedern, sowie eine K-Pop-Aufführungsplattform. Hanteo News erscheint auf koreanisch, englisch und spanisch:





Hanteo News wird gegenwärtig von Nutzern in 19.862 Städten in 215 Ländern gelesen. Es ist auf der Grundlage von Big Data auf die Aufnahme und die Förderung der K-Pop-Künstler spezialisiert. Mit dem Ziel, die Fans mit korrekten Informationen zu beliefern, nutzen wir Roboter-Journalismus und Algorithmus-Journalismus, durch die Geschichten von Computerprogrammen produziert werden.





Hanteo Global erwägt derzeit, Big Data über K-Pop auch auf andere Bereiche der Popkultur anzuwenden:





Daten von 2010 bis 2020 zufolge ist der K-Pop-Markt jedes Jahr gewachsen. Entgegen der Einschätzung, dass die Musikindustrie schumpfen wird, wuchs der K-Pop deutlich. Das ist ein seltener Fall. Es ist also keine Überraschung, dass ausländische Firmen großes Interesse an uns zeigen. Sie sind von der Stellung des K-Pop und seiner Reputation im globalen Musikmarkt beeindruckt. Unser Ziel ist es, eine globale K-Pop-Kultur zu schaffen, in der Künstler und Fans weltweit zusammenfinden. Auf der Basis von Big Data werden wir führend sein in der K-Kultur.