Weeekly erfolgreich mit Debütalbum

Eine neue Girlgroup sorgt derzeit für Aufsehen. Die Gruppe Weeekly veröffentlichte am 30. Juni ihr Debütalbum und trat an dem Tag als Sängergruppe in Erscheinung. Und in nur einem Monat verkaufte sich das Debütalbum über 20.000 Mal, was ein bemerkenswertes Ergebnis ist. Musikexperten sprechen schon von Super Rookie, da nur Weeekly diese hohe Verkaufszahl erreichen konnte.

Das Lied “Tag Me” aus dem Album ist besonders beliebt und auch das Musikvideo zum Lied hat bereits viele Aufrufe verzeichnen können.

Ob sich die Mitglieder dieser Gruppe in der Musikwelt durchsetzen können? Die fünfwöchigen Aktivitäten für das neue Album sind beendet, nach einer kurzen Pause wollen sie wieder neue Lieder vorstellen und sich bekannter machen.