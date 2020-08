Antenna LAB wurde eröffnet

Die Agentur Antenna hat eine Plattform mit dem Namen Antenna LAB errichtet, um Künstlern einen Raum für freies Musikmachen anbieten zu können. Die Künstler können zeigen, wie sie ein Lied produzieren. Die ersten Ideen werden bekannt gegeben, worauf dann Kollegen und Interessierte frei ihre Meinung ausdrücken können. Die Künstler brauchen sich nicht an die bisherigen Normen der Produktion zu halten. Es gibt keine Form und keine Frist – alles kann behandelt und mit Tönen ausgedrückt werden. Der Künstler kann auch zusätzliche Fotos oder Videos zeigen, um dem Publikum seine Musik verständlicher zu machen.

Antenna Music hat bereits im April ein Ralley-Live-Streaming-Projekt mit dem Namen “Everything is OK, with Antenna” durchgeführt. Mit “Antenna LAB” nimmt sie sich nun ein weiteres Projekt vor.

Der erste Künstler, der an diesem neuen Projekt teilgenommen hat, ist Lucid Fall. Er hat am 18. August auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Antenna Music sein Resultat vorgestellt: “Moment in Love”.