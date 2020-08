Son Heung-min erzielt zwei Treffer gegen Drittligisten Ipswich Town

ⓒ YONHAP News

Son Heung-min hat im ersten Freundschaftsspiel der Saison gegen den Drittligisten Ipswich Town doppelt getroffen. Tottenham gewann das Spiel im Heimstadion in London mit 3:0.





Son Heung-min erhöhte nach einem Führungstor von Ryan Sessegnon in der 10. Spielminute auf 2:0. Son hatte einen von Dele Alli gepassten Ball mit dem rechte Fuß mühelos ins gegnerische Netz bugsiert, nachdem er den Torhüter der Blues ausgetrickst hatte. In der 29. Minute dribbelte er mit dem von Juan Foyth zugepassten Ball durch die gegnerischen Abwehrreihen und überraschte den Torhüter mit einem Lupfer. Son wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt.





Im Anschluss an das Spiel sagte er, die beiden Treffer hätten ihm Selbstvertrauen gegeben. Gestärkt in seinem Selbstvertrauen wolle er in dieser Saison eine noch bessere Leistung bringen als ihm letzten Jahr.