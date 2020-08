Vertreibung der Rohingya aus Myanmar jährt sich zum dritten Mal

ⓒ YONHAP News

Vor drei Jahren flohen Hunderttausende Rohingya vor der brutalen Militäroffensive in Myanmar nach Bangladesch. Seitdem harren sie in Flüchtlingslagern unter fürchterlichen Bedingungen aus. Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimat ist nicht in Sicht.





Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte im Völkermord-Verfahren im Januar die Regierung Myanmars dazu verpflichtet, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um die Rohingya zu schützen. Das Land müsse alles tun, um einen Völkermord an der muslimischen Minderheit zu verhindern. Die Richter wiesen Myanmar zudem an, ihnen in vier Monaten zu berichten, welche Maßnahmen der Staat unternommen hat, um die Anordnung umzusetzen.





Am 25. August 2017 hatte die Rohingya-Miliz Arsa Dutzende Polizeiposten in Myanmars westlichem Bundesstaat Rakhine überfallen. Die Armee war daraufhin gegen die gesamte Rohingya-Bevölkerung vorgegangen. Den Streitkräften Myanmars wird zur Last gelegt, im Zuge der Offensive Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer niedergebrannt und mehr als 700.000 Menschen in die Flucht getrieben zu haben. Gambia hatte damals den Fall im Namen einer Organisation muslimischer Staaten vor das Gericht gebracht.





In Bezug auf die Anweisung des Internationalen Gerichtshofs teilte Myanmar im April mit, den Behörden und lokalen Regierungen angeordnet zu haben, die Verfolgung der Rohingya zu unterlassen. Menschenrechtsaktivisten zufolge habe sich jedoch die Lage für die in Myanmar verbliebenen Muslime seitdem verschlimmert. In einer Erklärung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zum dritten Jahrestag der Verbannung von Rohingyas hieß es, Myanmar habe weder die Anweisung des Internationalen Gerichtshofs umgesetzt, noch seien glaubwürdige Untersuchungen zu dem brutalen Vorgehen der Armee durchgeführt worden.





Amnesty International zufolge nehme die Gewalt zwischen den Rebellen der muslimischen Minderheit und den Regierungstruppen von Myanmar zu. Seit Ende März habe es viele Tote und Verletzte gegeben, darunter vor allem Frauen und Kinder. Dies mache die Repatriierung der Flüchtlinge unmöglich.





Die muslimische Minderheit verlangt gleiche Rechte wie die übrige Bevölkerung als Garantie für ihre Sicherheit. Insbesondere müsse Myanmar ihnen die Staatsbürgerschaft zurückgeben. Seit der Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1982 wird ihnen offiziell die myanmarische Staatsbürgerschaft verweigert. Ein Flüchtling in einem Lager in Bangladesch sagte gegenüber Human Rights Watch, dass sie eine Garantie für die sichere Heimkehr brauchten.





Die Corona-Pandemie ist für die Flüchtlinge in den dicht besiedelten Baracken eine zusätzliche Bedrohung. Im Flüchtlingslager in Cox’s Bazar, wo einschließlich den Flüchtlingen um die eine Million Rohingyas leben, wurde im Mai der erste Coronafall bestätigt. Laut Angaben der Weltgesundheitsbehörde wurden bis 16. August 79 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Es gab sechs Tote.





Die provisorischen Behausungen in den Lagern sind mit Stoff und Bambus errichtet worden und stehen dicht beeinander. Die engen Gassen werden überflutet mit Abwasser. Gesundheitsexperten warnen daher vor einer massiven Ausbreitung des Virus.