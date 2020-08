Japans Premierminister Abe will sich zu seinem Gesundheitszustand äußern

ⓒ YONHAP News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe will sich zu Spekulationen zu seinem Gesundheitszustand äußern.





Laut Kyodo News erwäge der Regierungschef hierzu eine Pressekonferenz am kommenden Freitag. Den Berichten zufolge habe eine hochrangige Person der Regierung mitgeteilt, dass Abe an dem Tag die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus erklären und einige Worte zu seinem Gesundheitszustand sagen werde.





Premierminister Abe hatte sich am 17. August das zweite Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten in einer Universitätsklinik in Tokio einer siebenstündigen Untersuchung unterzogen. Am Montag verbrachte er erneut einige Stunden im Krankenhaus. Die stundenlangen Klinikaufenthalte hatten Gerüchte über Abes Gesundheitszustand angeheizt. Unterdessen wird über seinen frühzeitigen Rücktritt spekuliert. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie sich Abe bei der Pressekonferenz dazu äußern wird.