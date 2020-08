Du bist untergegangen, sogar unter den Boden bis zum Keller





Auch wenn du deine zwei Hände nach oben streckst, um dich am Kleidungszipfel festzuhalten





Wieder in diesen dunklen Ort light up the sky, in deine zwei Augen blickend I’ll kiss you goodbye





Lache nur genug, so hast du es nun mal, ihr da. Eins zwei drei













비웃다 auslachen