Busan (3) - Mipocheolgil

Einer der im Sommer meistbesuchten Orte von Busan ist der Strand von Haeundae. Zehntausende von Menschen liegen dann – wenn nicht gerade ein Pandemie herrscht –dicht an dicht hier in der Hitze oder drängen sich im Wasser. Für alle, die es etwas ruhiger bevorzugen, gibt es Alternative. Am östlichen Zipfel des Strandes von Haeundae beginnt, etwas versteckt liegend, der Mipocheolgil. Hierbei handelt es sich um eine alte, nun stillgelegte Bahnstrecke, die in den 1930er Jahren von den Japanern am Meer entlang gebaut wurde, um Landwirtschafts- und Fischereiprodukte zwischen Busan und Gyeongju zu transportieren. 2013 wurde die Bahnstrecke stillgelegt und ein Jahr später als Wanderweg neu eröffnet. Der Weg auf dem rostigen Schienenstrang, den man ganz bewusst nicht entfernt hat, führt von Mipo über Cheongsapo und Gudeokpo bis zum alten Bahnhof Songjeong-yeok und ist etwa 4,8 Kilometer lang.