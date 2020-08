Neue Single von BTS stürmt iTunes Charts

ⓒ Big Hit Entertainment

Die neueste Single von BTS „Dynamite“ ist an die Spitze der iTunes Charts in über 100 Regionen gestürmt.





Am 21. August um 13 Uhr (Ortszeit) kam die Single heraus und stieg auf Platz 1 in die iTunes Charts mit den Top Songs in 104 Ländern und Regionen ein.





Bei dem Track handelt es sich um einen peppigen Disco-Pop-Song in englischer Sprache. Das Lied eroberte auch gleich nach seiner Herausgabe die koreanischen Musik-Streaming-Charts.