Die Girlgroup TWICE erstatten Anzeigen gegen Verfasser von bösartigen Online-Kommentaren. Ihre Agentur gab bekannt, dass sie in diesem Jahr insgesamt 37 Strafanzeigen eingereicht hätten. Man wolle alle möglichen rechtlichen Maßnahmen gegen die Internetbenutzer ergreifen, die online in Communities und Blogs beleidigende und verleumderische Kommentare über die Mitglieder der Gruppe posten.