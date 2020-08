Wahlkampffieber in den USA steigt

ⓒKBS News

Mit der offiziellen Nominierung der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl hat in den USA die 71-tägige Hauptphase des Wahlkampfs begonnen.





Die US-Republikaner nominierten zu Beginn des Parteitags am Montag Präsident Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten. Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden war zuvor zum Kandidaten der Demokraten gewählt worden.





Trump verdeutlichte in einer in Umrissen veröffentlichten Agenda für eine mögliche zweite Amtszeit, dass er seinen protektionistischen Kurs fortsetzen werde. Ein zentrales Wahlkampfversprechen lautet, zehn Millionen neue Arbeitsplätze in zehn Monaten zu schaffen. Die Produktion soll stärker in die USA zurückverlagert werden und Handelsabkommen sollen einzig das Ziel haben, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen. Das Leitmotiv seiner Außenpolitik ist nach wie vor „Amerika zuerst“. Trump bekräftigte die Forderung, wonach sich die Verbündeten an der Stationierung von US-Soldaten finanziell stärker beteiligen sollen. Zudem sollen Kriege beendet und Truppen zurückgeholt werden.





Joe Biden will hingegen die „Amerika Zuerst“-Devise aufgeben und die Beziehungen zu den Verbündeten neu ausrichten. Einig sind sie sich jedoch in ihrer Position gegenüber China und in ihrem Ziel, US-Soldaten in die Heimat zurückzuholen. Auch Biden will die meisten der Soldaten im Ausland zurückholen und sich stärker auf den Kampf gegen den Terrorismus konzentrieren.





Im Falle einer Wiederwahl Trumps würde Südkorea stärker unter Druck gesetzt, mehr für die Verteidigung zu zahlen. Die Abzugspläne von US-Truppen betreffen zwar vorwiegend Kriegsgebiete im Nahen Osten, je nach Situation könnte dies aber auch Südkorea betreffen.





Am stärksten wird der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl die Nordkoreapolitik beeinflussen. Trump bevorzugt die sogenannte „Top-Down“-Methode. Biden will den Kurs der strategischen Geduld wieder einführen, den Trumps Vorgänger Barack Obama mit ihm als Vizepräsident verfolgt hatte. Im Falle einer Wiederwahl Trumps könnte Schwung in die Frage der Wiederaufnahme der Nukleargespräche kommen. Mit Biden als Wahlsieger würde es voraussichtlich vorerst bei einer Pattsituation bleiben.