Hoher Besuch aus China zum Jubiläum der Beziehungsaufnahme

Am 24. August vor 28 Jahren haben Südkorea und die Volksrepublik China diplomatische Beziehungen aufgenommen.





Davor standen sich beide Länder lange Zeit als Feinde gegenüber, da China an der Seite Nordkoreas am Koreakrieg teilgenommen hatte.





Im Mai 1983 musste ein von Regimegegnern entführtes chinesisches Passagierflugzeug in Südkorea notlanden. Bei der Entscheidung über die Zukunft der Entführer wurden erstmals nach Jahrzehnten direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen beide Länder geführt.





1990 richteten Seoul und Peking Handelsmissionen in dem jeweiligen anderen Land ein, welche die Funktion einer konsularischen Vertretung hatten. Dies war die Vorstufe der offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992.





Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen Südkorea und der Volksrepublik in allen Bereichen der Wirtschaft, Politik und Kultur, rasant entwickelt. Das Volumen des bilateralen Handels ist um etwa das Vierzigfache auf 243,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr gewachsen. China hat seit 1992 am gesamten Außenhandel Südkoreas einen Anteil von 25 Prozent. Im vergangenen Jahr verkehrten in der Woche über 2000 Flugzeuge zwischen beiden Ländern, was von einem regen Austausch auf ziviler Ebene zeugt.





In letzter Zeit hat das bilaterale Verhältnis jedoch einen Dämpfer erlitten. China reagierte mit wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen auf die Stationierung der US-Raketenabwehr THAAD in Südkorea. Dieses Jahr ist der Handel und Austausch infolge der Corona-Pandemie stark zurückgegangen.





Beide Länder sind sich jedoch der Wichtigkeit ihrer strategischen Beziehung bewusst. Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, besuchte vor einer Woche Südkorea und diskutierte mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon über einen Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping. Es wird erwartet, dass der Besuch des chinesischen Staatspräsidenten einen neuen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen herbeiführen wird.