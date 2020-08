Nordkoreas Machthaber delegierte offenbar Macht

ⓒYONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat offenbar Macht delegiert.





Wie der südkoreanische Informationsdienst letzte Woche am Donnerstag dem parlamentarischen Informationsausschuss berichtete, verfüge Kim Jong-un zwar weiterhin über die absolute Autorität, im Vergleich zu früher habe er aber einige Zuständigkeiten seiner jüngeren Schwester Kim Yo-jong und engen Vertrauten übertragen.





Kim Yo-jong sei nun faktisch die Nummer zwei in der Machthierarchie. In der neuen Führungsstruktur sei sie für die Beziehungen mit Südkorea und den USA zuständig. Park Pong-ju, der stellvertretende Vorsitzende der Kommission für staatliche Angelegenheiten, und Premierminister Kim Tok-hun seien mit der Kontrolle der Wirtschaft beauftragt worden. Befugnisse hinsichtlich militärischen Angelegenheiten seien teilweise an den stellvertretenden Vorsitzenden der zentralen Militärkommission der Partei, Ri Pyong-chol, sowie den Abteilungsleiter für militärische Angelegenheiten der Partei, Choe Pu-il, übergeben worden.





Der Geheimdienst nennt als Grund für die Machtverteilung einerseits eine Entlastung Kims, da dieser wegen seiner enormen Aufgabenfülle gestresst gewesen sei. Zum anderen gehe es ihm darum, die alleinige Verantwortung im Falle eines politischen Versagens abzuwenden.





Nach weiteren Angaben betreibe Nordkorea eine zweigleisige Politik gegenüber den USA. Einerseits verkünde es den Ausbau der nuklearen Abschreckungsfähigkeit, auf der anderen Seite sei Pjöngjang auf Verhandlungen mit Washington vorbereitet.





Weiter heißt es, dass der 5-MW-Reaktor in Yongbyon außer Betrieb sei und auch keine Anzeichen einer Inbetriebnahme der Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe zu erkennen seien. Am Raketentestzentrum Dongchang-ni und und in Punggyeri gebe es keine auffälligen Regungen. Auf der Werft in Sinpo würden jedoch immer wieder größere U-Boote der Gorae-Klasse sowie Geräte für den SLBM-Auswurf unter Wasser gesichtet.