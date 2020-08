ⓒYONHAP News

Der Streit zwischen Regierung und Ärzten weitet sich aus. Aus Protest gegen die angestrebte Vergabe von mehr Studienplätzen im Fach Medizin haben Ärzte am Mittwoch erneut ihre Arbeit niedergelegt. Fachärzte in der Ausbildung traten in einen unbefristeten Streik.





Bei bisherigen Gesprächen zwischen der Regierung und der Ärztevereinigung (KMA) konnten die Differenzen nicht abgebaut werden. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus werden Mängel in der medizinischen Versorgung befürchtet.





Die Regierung will ab 2022 jedes Jahr zusätzlich 400 Studienplätze im Fach Humanmedizin vergeben. Von den 4.000 Ärzten, die in zehn Jahren zusätzlich ausgebildet werden, sollen 3.000 in medizinisch unterversorgten Regionen in Notaufnahmen und der Intensivpflege arbeiten. Die restlichen 1.000 werden für die Seuchenbekämpfung und in der epidemiologischen Forschung eingesetzt. Zudem wird überprüft, öffentliche Medizinhochschulen in Gebieten ohne eine medizinische Fakultät einzurichten.





Als Grund für den Plan wurde der Mangel an medizinischem Personal genannt. Die Zahl der vergebenen Medizin-Studienplätze wurde seit 2006 bei 3.058 (im Jahr) eingefroren. Nach Stand von 2018 habe Südkorea mit 2,04 Medizinern je 1.000 Einwohner eine deutlich niedrigere Ärztedichte als die OCED-Länder mit im Schnitt 3,48 Ärzten. Die meisten Ärzte befinden sich zudem in Seoul, womit in abgelegenen Gebieten ein ernsthafter Ärztemangel herrsche.





Die Ärzteorganisationen leisten gegen diese Einstellung heftigen Widerstand. Ihnen zufolge sei der Maßstab für die angemessene Zahl von Ärzten je 1.000 Einwohner in jedem Land unterschiedlich. Südkorea befinde sich hinsichtlich der Zahl der Ärzte verglichen mit der Landesfläche in der OECD-Spitzengruppe. Die Behauptung, es gebe zu wenig Ärzte, sei daher nicht zutreffend. Die Mediziner kritisieren, der Reformplan der Regierung vernachlässige die Qualität der Ausbildung und sei aus politischen Motiven entschieden worden.





Aus dem Regierungslager gibt es Kritik an den Medizinern, dass sie unbeirrt an Privilegien festhalten wollten. Die Regierung teilte mit, die Umsetzung der geplanten Änderungen solange aussetzen zu wollen, bis die Coronakrise überstanden sei. Die Ärzte fordern jedoch eine Zurücknahme der Pläne.