Yangpyeong-gun: Natur pur am Gebirgsbach

Im heißen Sommer, wenn man die Nähe des Wassers sucht, gibt es in Korea eine wunderbare Alternative zu den oftmals sehr überlaufenen und von Seoul aus auch recht weit entfernten Stränden an der Küste. Diese Alternative lautet: Gyegok. Gemeint sind die Gebirgsbäche, die sich den Tälern der koreanischen Gebirge ergießen, beispielsweise im Landkreis Yangpyeong-gun in Seoksanri, in der Nähe des Berges Sorisan. Hier kann man sie genießen: Die große, weite, tiefe, stille, erhabene Natur der koreanischen Berge. Kein Massentourismus, glasklares Wasser, und die wunderschöne Kulisse der grünen Berge mit den Felsen und den Bäumen am Ufer, von denen man an den tieferen Stellen auch ins Wasser springen kann. Es gibt genug schattige Stellen, die Schutz vor der stechenden Sommersonne bieten. Die Luft in den Bergen ist unvergleichlich frisch und sauber und überall duftet es nach Kiefern und Gräsern. Und auf auch den Strand braucht man am Bach nicht zu verzichten, denn an vielen Abschnitten des Baches gibt es kleine natürlichen Sandstrände, wo man Sandburgen bauen, hübsche Steine sammeln und abends ungefährlicherweise auch ein Lagerfeuer machen kann, beispielsweise, um selbstgeangelten Fisch zu grillen.