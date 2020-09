Deepixel ist Spezialist für visuelle intelligente Technologie

ⓒ Deepixel

Das koreanische Unternehmen Deepixel bietet einen virtuellen Anprobedienst oder Try-on-Service auf der Basis fortgeschrittener Bildererkennungstechnologie an. Firmenchef Lee Je-hun:





Deepixel ist ein Startup, das Technologie für die Identifizierung und Analyse von menschlichen Gesichtern und Händen auf der Basis von Computererkennung und maschinellem Lernen entwickelt. Der Zweck ist, die Art und Weise, wie Menschen mit der digitalen Welt interagieren, zu verändern. Das 2016 gegründete Unternehmen hat eine virtuelle Try-on-Technologie für die erweiterte Realität oder AR-Handelsfirmen entwickelt, die Juwelen oder Schmuck verkaufen. Wenn sie Modesachen wie Schmuck kaufen, gehen die Verbraucher nach ihrem Geschmack und Stil vor. Doch beim Online-Shopping können sie die Dinge nicht anlegen, so dass es schwierig ist, die passenden Produkte zu kaufen. Wir hofften, diese Unbequemlichkeit beseitigen und eine bessere Kundenerfahung bieten zu können.





In der virtuellen Anprobe-Technologie ist insbesondere das Anlegen von Juwelen eine Herausforderung. Es ist nötig, die Körperteile wie Ohren und Finger exakt zu identifizieren. Lee promovierte im Fach Objekt-Tracking an der Georgia Tech in den USA und arbeitete in Korea an einem Forschungsinstitut eines großen Unternehmens im Bereich der Bildverarbeitungsalgorithmen. Deepixel sicherte sich die Technologie, mittels derer die detaillierten Konturen des menschlichen Körpers oder von Objekten abgebildet werden:





Früher waren virtuelle Anprobedienste eher ineffektiv, weil die von ihnen erzeugten Bilder nicht real aussahen. Wir glaubten, das ändern zu können, wenn wir es schaffen, fortgeschrittene Technologien zu verwenden und einen neuen Dienst anzubieten. Nehmen wir an, dass eine Kundin virtuell ein Paar Ohrringe anprobieren will. Ihr Gesicht erscheint auf einem Bildschirm in 2D, doch wir nehmen ein 3D-Bild ihres Gesichts an. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, verschiedene Winkel und Posen des Gesichts genau auszumachen. Dann identifizieren wir die exakte Position der Ohren, oder der Ohrläppchen, um genauer zu sein. Das hört sich nach einem komplizierten Verfahren an. Doch die Verbraucher können den virtuellen Try-on-Service nutzen, indem sie einfach ihr Gesicht vor der Kamera zeigen.





Deepixel zog Investitionen vom größten koreanischen Portalbetreiber Naver sowie von der koreanischen Technologie-Finanzgesellschaft an. Im Mai dieses Jahres stellte es seinen auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten virtuellen Anpassdienst mit dem Namen StyleAR vor. Die Besucher von Online-Shops können nacheinander verschiedene Schmuckstücke anprobieren, um zu sehen, ob diese zu ihrer Gesichtsform und ihrem Hauttyp passen. Unter Verwendung früherer Einkaufsdaten können die Kunden auch Produktempfehlungen erhalten. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Service beliebt:





Der Service hat bei Kunden eine starke Resonanz gefunden. StyleAR analysiert die Gesichtsform, die Hautfarbe oder die Farbe des Lippenstifts und empfiehlt Produkte, die zu ihnen passen. Es zeigt auch Produkte, die von anderen Kunden gekauft wurden. In diesen Tagen sehen die Verbrauchereinnen davon ab, in die Offline-Läden zu gehen, um Ohrringe zu kaufen. Sie können jedoch ihre bevorzugte Größe oder den Stil von Juwelen online prüfen und damit auch die Kosten für einen Umtausch sparen.





StyleAR funktionert sowohl auf Computern als auch auf mobilen Geräten. Smartphone-Nutzer können den Dienst in Echtzeit nutzen:





Wir fanden heraus, dass es im koreanischen Schmuckmarkt viele kleine Unternehmen gibt. Viele von ihnen kümmern sich nicht um Hoch-Technologien für eine langfristige Marktwirkung. Sie sind eher auf kurfristige Umsätze fokussiert. Anfangs hatten wir große Schwierigkeiten, sie von unserem Produkt zu überzeugen. Doch durch Mundpropaganda wurde es bekannter, so dass viele Unternehmen uns ansprachen. Wir entwickeln auch eine virtuelle Try-on-Technologie für Nail Art.





Deepixel will seinen Service auch auf Armbanduhren ausweiten. Das Einkaufsumfeld könnte sich mit diesem Dienst ändern:





Als Technik-Startup hofft Deepixel darauf, dass viele Menschen durch unsere Technologie und Dienste ihr Leben auf mehr bequeme und wertvollere Weise genießen. Der Offline-Schmuckmarkt ist viel größer als der Online-Markt. Doch Teenager und jene in den Zwanzigern wenden sich mehr und mehr dem Online-Markt zu, unser StyleAR-Service kann also schneller wachsen. Wir glauben, dass er auch auf größeren Märkten im Ausland, darunter Südostasien, Amerika und Europa, ankommt.