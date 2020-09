Volleyball-Spielerin Kim Yeon-koung gewinnt erstes Spiel nach Rückkehr in südkoreanische Liga

ⓒ YONHAP News

Volleyball-Spielerin Kim Yeon-koung hat das erste Spiel nach ihrer Rückkehr in die südkoreanische Profi-Liga gewonnen.





Mit der Starspielerin im Angriff schlug ihre Mannschaft Heungkuk Life den letztjährigen Meister Hyundai Hillstate im Auftaktspiel des Saemaeul Bank Pokalturniers mit 3:0-Sätzen.





Kim Yeon-koung verbuchte in dem Match in Jecheon sieben Spielpunkte. Ihre Angriffe waren zu 41,66 Prozent erfolgreich. Sie erzielte die meisten Aufschlagpunkte und wehrte die meisten Bälle der Gegnerinnen ab. Kim Yeon-koung sprach den Teamkolleginnen zwischendurch immer wieder Mut zu und hielt die Stimmung hoch.





Heungkuk Life ging mühelos in Führung. Hyundai Hillstate versuchte im dritten Satz Druck zu machen. Nach drei aufeinanderfolgen Punkten durch Lee Jae-young konnte das Team den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen. Wie erwartet erwies sich Heungkuk Life mit der Topspielerin in der Mannschaft als unschlagbar.





Kim Yeon-koung debütierte im Trikot von Heungkuk Life in der koreanischen Profi-Volleyball Liga. Danach spielte sie in Japan, in der Türkei, in China und zuletzt wieder in der Türkei. Nach Ablauf ihres Vertrags mit dem türkischen Verein Eczacibasi VitrA kehrte sie nach elf Jahren in die Heimat zurück.