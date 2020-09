Billardspieler Ahn Ji-hun gewinnt nach 15 Jahren wieder nationales Dreiband-Turnier

ⓒ Getty Images Bank

Der Billardspieler Ahn Ji-hun hat sich nach 15 Jahren seinen zweiten Titel bei einem nationalen Wettbewerb erkämpft. Der 40-Jährige gewann den Dreiband-Pokal des Vorsitzenden des Landkreises Koseong.





Ahn gewann fünf Jahre nach seinem Debüt im Jahr 2000 den Pokal des Präsidenten des koreanischen Sportverbands und hatte große Chancen ein Topspieler zu werden. Drei Jahre später zeigten sich bei ihm Symptome eines essentiellen Tremors. Damals war er gerade 28 Jahre alt. Wegen der Krankheit musste er seine Karriere als Billardspieler abbrechen. Zwischendurch versuchte er zwar sein Glück als Geschäftsmann, es zog ihn dann letztendlich aber wieder zum Billard zurück. 2019 wurde er Dritter des Taebaek-Pokals.





Ahn sagte, er habe erwartet, dass der Sieg nach 15 Jahren ihn überglücklich machen werde. Er sei aber überraschend gelassen gewesen. Vor 15 Jahren sei er von dem Ehrgeiz erfüllt gewesen, an die Spitze zu gelangen. Durch die Krankheit habe er heute aber eine ganz andere Beziehung zum Billard gewonnen. Der Gedanke, siegen zu müssen habe sowohl an seiner Psyche als auch an seinem Körper gezehrt. Er habe sich lange überlegt, weshalb er sich so schwer damit tue, Billard zu spielen, obwohl dies seine Leidenschaft ist. Diese Überlegungen seien ihm gekommen, bevor er seine zweite Karriere begonnen habe und er habe beschlossen, sich keine Gedanken über den Ausgang eines Spiels zu machen und das Spiel in Zukunft mehr zu genießen.