In Hongkong beginnen Massentests auf Coronavirus

In Hongkong haben die Behörden am gestrigen Dienstag mit kostenlosen Massentests an der Bevölkerung begonnen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Laut der „South China Morning Post“ wurden am ersten Tag schon am Vormittag innerhalb von zwei Stunden rund 10.000 Menschen getestet.





Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone richtete in 18 Regionen 141 Testzentren ein. Bewohner der Inselmetropole ab sechs Jahren werden dazu aufgefordert, sich zu den Corona-Tests zu melden. Am ersten Tag hatten sich vorwiegend ältere Menschen testen lassen. Vor dem Eintritt in die Testzentren wurde ihnen Fieber gemessen. Das Personal sorgte in Schutzanzügen dafür, dass sie mindestens eineinhalb Meter Abstand zueinander hielten. Eine 66-Jährige sagte, dass sie sich auf Empfehlung der Behörden zuvor 14 Tage Zuhause isoliert habe.





Seit Beginn der Online-Registrierung für die Tests am Samstag meldeten sich rund 600.000 Menschen an. Hongkong hat ungefähr 7,5 Millionen Einwohner. Die Behörden hoffen, dass sich mindestens fünf Millionen testen lassen, damit auch Infizierte ohne Symptome ausfindig gemacht werden können. Das Programm soll eine Woche laufen. Abhängig vom Interesse in der Bevölkerung soll es auf zwei Wochen verlängert werden.





Die Opposition und Medizinergewerkschaft brachten indes die Befürchtung vor, dass die Massentests die Übertragung des Virus eher begünstigen könnten. An der Aktion sind Ärzte und Testpersonal aus Festland-China beteiligt. In einigen Kreisen wird daher behauptet, dass die Zentralregierung mittels der Tests Daten und DNA-Informationen von Hongkongern abschöpfe. Die Regierung in Peking wies dies als Gerüchte zurück, deren Ziel einzig darin bestehe, Ängste zu schüren.