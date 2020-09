Itzys „Not Shy“ erfreut die Fans

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup Itzy hat am 17. August ein neues Minialbum herausgegeben. Das Lied „Not Shy“ aus dem Album kam gleich nach der Veröffentlichung auf gute Ränge verschiedener in- und ausländischer Charts. Den ersten Auftritt mit diesem neuen Song absolvierten die Girls dann am 20. August. Die Fans waren gleich sehr begeistert von der neuen Choreographie gewesen und coverten die Tanzbewegungen.

Aber das ist gar nicht so leicht. Denn Itzy haben gesagt, dass die Tanzbewegungen zum neuen Lied “Not Shy” am schwierigsten seien. Daher hatten die Sängerinnen auch am 22. und 23. August auf ihren offiziellen Kanälen in sozialen Netzwerken Videos hochgeladen, in denen die Tanzeinlagen gut zu sehen waren. Die Fans dankten ihren Idolen sehr.

Itzy haben also ihre Aktivitäten mit dem neuen Song begonnen und wollen die Herzen internationaler Fans für sich gewinnen.