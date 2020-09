Mit der kommenden Hitze werden mehr Sommerlieder gehört

ⓒ Getty Images Bank

Eigentlich wurden bisher fröhliche und schnelle Tanzlieder im Sommer gehört. Aber in diesem Jahr hielt der Dauerregen recht lange an. Daher waren die Sommerlieder weniger gefragt. Aber nun ist die Regenzeit vorbei und mit der Hitze sind Sommerlieder von Girlgroups beliebt geworden.

“DumDi DumDi” von G-Idle wurde am 3. August veröffentlicht und kletterte jüngst parallel mit der steigenden Temperatur die Charts empor. Konkreter stand das Lied am 19. August noch auf Platz 16 der Melon Charts, so war es am 20. August auf Platz fünf zu finden.

“Dolphin” von Oh My Girl kam schon im April auf den Markt. Das Lied war stetig beliebt, aber mit der Hitze sorgt es laut dem Liedtext “für Wasserwirbel”. Den Refrain dieses Liedes kann man so schnell nicht wieder vergessen.

Der Sommersong der Projektgruppe Ssak3 “Wieder hier am Strand” ist ebenfalls sehr beliebt.