Wegen Coronavirus werden Auftritte verlegt oder abgesagt

Leider werden derzeit wieder mehr Menschen mit Covid-19 infiziert und man soll mehr auf soziale Distanz achten. Das ist keine gute Nachricht für die Musikwelt. Denn man dachte noch vor kurzem, dass die verschobenen Konzerte bald nachgeholt werden könnten. Nun heißt es, den Terminkalender neu zu arrangieren.

Die Boyband Soran wollte passend zu ihrem zehnten Bühnenjubiläum am 22. und 23. August ein Konzert veranstalten, das aber abgesagt wurde. Guckkasten und Mongni wollten am 29. August einen gemeinsamen Auftritt absolvieren, was aber ebenfalls abgesagt wurde.

Nicht nur das. Im Herbst werden viele Musikfestivals veranstaltet. Die Organisatoren sind schon sehr nervös, wie es nun weitergehen sollte. Zum Beispiel sollen das Some Day Festival am 5. und 6. September und Grand Mint Festival am 24. und 25. Oktober ausgetragen werden. Es steht zwar noch nicht fest, aber eventuell werden in diesem Jahr die Musikfestivals entweder online oder gar nicht veranstaltet werden, zum Bedauern der Organisatoren, der Künstler und der Musikliebhaber.