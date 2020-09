Boa ist nun 20 Jahre lang Sängerin

ⓒ SM Entertainment

Die Sängerin Boa ist zwar erst 34 Jahre alt, aber schon 20 Jahre lang als Sängerin tätig. Am 25. August 2000 brachte sie ihr Debütalbum heraus und war damals mit 13 Jahren die jüngste Sängerin überhaupt in der koreanischen Musikgeschichte. Da Boa sehr talentiert ist, wagte sie den Schritt in den japanischen Markt. Das geschah 2001. Dort sorgte sie für großes Aufsehen und war ein repräsentatives Beispiel für einen erfolgreichen K-Pop-Star. Ihr erstes reguläres Album für den japanischen Markt, das im März 2002 veröffentlicht wurde, kam gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der Orikon Daily und Weekly Charts. Ein Rekord – denn sie war die erste koreanische Sängerin, die ein solches Ergebnis erreichen konnte. Das Album verkaufte sich über eine Million mal. Die weiteren Werke wurden ebenfalls Hits in Japan.

Boa gab sich allerdings nicht mit diesem Erfolg zufrieden. 2009 nahm sie den US-amerikanischen Markt ins Visier. Das Album “BoA” kam auf Platz 127 der US-Billboard 200 Charts, was ebenfalls das erste Mal für einen koreanischen Sänger war. Das Album war zwar kein voller Erfolg, aber es war doch etwas Besonderes, da sie gezeigt hatte, dass der K-Pop im Ausland konkurrenzfähig werden konnte.

Für Boa ist die Karriere nicht zu Ende. Sie unternimmt fortwährend neue Versuche und hat im Rahmen ihres Jubiläums auch ein besonderes Projekt mit verschiedenen Sängerkollegen durchgeführt. Wie die nächsten 20 Jahre ihrer Karriere sein werden, alle sind schon sehr gespannt.