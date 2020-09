John Park stellt appetitanregende Filme vor

ⓒ YONHAP News

Der Sänger John Park hat am 20. August auf seinem YouTube-Kanal drei Filme vorgestellt, die den Appetit anregen würden. Er meinte, dass viele wegen des Regens und der Hitze wenig Appetit hätten. Daher habe er drei Filme ausgesucht, die den Appetit anregen können.

Der erste Film ist “Ratatouille”. Es ist wie eine Kochshow, die man mit der ganzen Familie gemeinsam sehen kann. Park meinte, dass dieser Animationsfilm einer seiner Lieblingsfilme sei. Er verriet, dass er auch weinen musste, weil er so gerührt war.

“Kiss the Cook – So schmeckt das Leben!” ist weiterer guter Film. Hier kommen so viele leckere Speisen vor, dass man beim Zuschauen Hunger bekommt. Daher würde er empfehlen, ein Glas Bier und etwas zum Knabbern neben sich zu haben, während man sich den Film anschaut.

Der letzte Film ist “Julie & Julia”. Dieser Film würde einen dazu bringen, selbst kochen zu wollen. Wenn jemand gerne kocht oder mal selbst kochen möchte, sollte sie oder er sich diesen Film unbedingt anschauen.