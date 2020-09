BTS erobern als erste Koreaner Spitze der Billboard Hot 100

ⓒBig Hit Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BTS hat es als erste südkoreanische Sänger an die Spitze der Billboard Hot 100 geschafft.





Ihre neue Single „Dynamite“ kletterte am Montag auf Platz eins der amerikanischen Single-Charts. Der Song setzte sich sogar gegen Cardi B und Megan Thee Stallions neuen gemeinsamen Hit 'WAP' durch. Dynamite wurde am 21. August veröffentlicht und ist das erste vollständig auf Englisch gesungene Lied der Gruppe.





Der Sänger Psy hatte 2012 sieben Wochen in Folge auf Platz zwei der renommierten Hitparade gelegen. Es ist allerdings das erste Mal, dass Künstler aus Südkorea die Spitze der wichtigsten Single-Charts der Welt eroberten.





Die Hitparade basiert auf den Verkäufen, den Radioeinsätzen und dem Streaming der jeweiligen Erfassungswoche.





BTS hatte zuvor vier Mal in den Album-Charts „Billboard 200“ ganz vorn mitgemischt. Im Februar erreichte die Boyband mit dem Song 'ON' Platz 4 der 'Billboard Hot 100'. Die Titel „Boy with Luv“ und „Fake Love“ schafften es jeweils auf Platz acht und zehn. BTS haben damit als erste koreanische Gruppe die beiden wichtigsten Charts in den USA erobert.





Laut Billboard wurde „Dynamite“ in der ersten Woche nach der Veröffentlichung in den USA 33,9 Millionen mal gestreamt.





Psy, Wondergirls und BTS waren bisher die einzigen koreanischen Künstler, die es in die Billboard Single-Charts geschafft hatten. Jüngst wurde aber auch die koreanische Girlgroup Blackpink in dieser Hitliste geführt, in die asiatische Künstler gewöhnlich nicht so leicht kommen. Die Titel „Sour“ und „How you Like that“ erreichten Platz 33 der Hitliste.