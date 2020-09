BTS gewinnt vier Preise bei den MTV Video Music Awards

ⓒ Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Band BTS konnte bei den MTV Video Music Awards gleich vier Trophäen mit nach Hause nehmen.





Die VMAs fanden in den USA am Sonntag (Ortszeit) statt und die Gruppe trat während der Preisverleihung mit ihrer neuen Single „Dynamite“ zum ersten Mal im Fernsehen auf.





Die Gruppe gewann in den Kategorien „Bester Pop“, „Beste Gruppe“, „Bester K-Pop“ und „Beste Choreografie“ mit ihrem Leadtrack „On“ aus dem Album „Map of The Soul: 7“, das im Februar herauskam.